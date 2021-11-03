В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Краснодарском крае зафиксировали 286 случаев COVID-19 за сутки.
В Краснодарском крае прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Больше всего заболевших — в Краснодаре (73), а также в Сочи и Усть-Лабинском районе.

С начала пандемии в регионе подтвердили 82 385 случаев коронавирусной инфекции. Вылечились 58 522 человека.

Продолжают стационарное лечение с подозрением на COVID-19 6420 пациентов, из них 3437 — с подтверждённым диагнозом.

Также стало известно, что в Кемеровской области выявили 309 случаев коронавирусной инфекции за минувшие 24 часа, передаёт kp.ru со ссылкой на региональный штаб. Из больниц выписаны 256 человек.

Общее число выздоровевших в регионе достигло 60 940.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в российских регионах.

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