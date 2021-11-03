Вузы Москвы и Подмосковья могут провести эксперимент по введению QR-кодов

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов.

Об этом ТАСС сообщил председатель организации, президент МФТИ Николай Кудрявцев.

«Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути (введения QR-кодов для посещения вузов. — RT) движение, тренируемся где-то», — сказал он.

По его мнению, это возможно благодаря тому, что «университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов».

«Потому что учебные процессы у всех разные. Есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься», — заявил Кудрявцев.

Ранее Минобрнауки сообщило, что российские вузы вправе продлить дистанционный формат обучения после 8 ноября.