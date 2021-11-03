Вузы Москвы и Подмосковья могут провести эксперимент по введению QR-кодов

Короткая ссылка
Совет ректоров вузов Москвы и Московской области договорился провести эксперимент по введению QR-кодов для посещения университетов.
Вузы Москвы и Подмосковья могут провести эксперимент по введению QR-кодов
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом ТАСС сообщил председатель организации, президент МФТИ Николай Кудрявцев.

«Мы договорились до следующего: мы сейчас начинаем по этому пути (введения QR-кодов для посещения вузов. — RT) движение, тренируемся где-то», — сказал он.

По его мнению, это возможно благодаря тому, что «университеты имеют высокую степень полномочий и автономии в решении этих вопросов».

«Потому что учебные процессы у всех разные. Есть творческие вузы, где как-то странно онлайн заниматься», — заявил Кудрявцев.

Ранее Минобрнауки сообщило, что российские вузы вправе продлить дистанционный формат обучения после 8 ноября. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить