Российским вузам разрешили продлить обучение в удалённом формате после 8 ноября
- РИА Новости
«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удалённом формате с применением дистанционных технологий», — говорится в сообщении.
При этом в случае введения самостоятельной работы студентов нужно обеспечить методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объёме работы.
«Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования. Промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате», — уточнили в министерстве.
Ранее в Кремле прокомментировали возможность продления нерабочих дней в России из-за ситуации с коронавирусом.
28 октября телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв исключил перевод школ на удалёнку после каникул.