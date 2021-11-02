Российским вузам разрешили продлить обучение в удалённом формате после 8 ноября

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Российские вузы вправе продлить дистанционный формат обучения после 8 ноября. Об этом сообщило Минобрнауки.
Российским вузам разрешили продлить обучение в удалённом формате после 8 ноября
  • РИА Новости

«С 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удалённом формате с применением дистанционных технологий», — говорится в сообщении.

При этом в случае введения самостоятельной работы студентов нужно обеспечить методической поддержкой и заранее (за три дня) предупредить об объёме работы.

«Кроме того, необходимо контролировать успеваемость по освоению программы, чтобы сохранить качество образования. Промежуточная аттестация также может проводиться в дистанционном формате», — уточнили в министерстве.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность продления нерабочих дней в России из-за ситуации с коронавирусом.

28 октября телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв исключил перевод школ на удалёнку после каникул.

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