Песков прокомментировал возможность продления нерабочих дней

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления нерабочих дней в России из-за ситуации с коронавирусом. Он призвал не верить слухам, а ориентироваться на официальные данные.
Песков прокомментировал возможность продления нерабочих дней
  • Reuters

«Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», — сказал Песков.

При этом он напомнил, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и могут самостоятельно принимать решения в зависимости от развития эпидемиологической ситуации на их территории. 

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о влиянии нерабочих дней на ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эффект от принятых мер по борьбе с COVID-19 не наступит немедленно.

Власти Новгородской области объявили, что в регионе с 8 ноября продлят нерабочие дни ещё на неделю в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией.

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