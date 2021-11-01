Мурашко отметил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о влиянии нерабочих дней на ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.

Об этом министр сказал в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он напомнил, что на прошлой неделе в России начались нерабочие дни, объявленные президентом Владимиром Путиным. При этом в некоторых регионах они были введены ещё ранее.

Мурашко подчеркнул, что сейчас главным является снижение темпов заболеваемости и выравнивание нагрузки на систему здравоохранения.

Глава Минздрава отметил, что сегодня в целом по стране 1,376 млн пациентов находятся под меднаблюдением. Он рассказал, что таких пациентов стало на 3600 меньше, чем днём ранее.

«Хочу отметить, что именно период дополнительных выходных дней и ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться», — сказал министр.

Российский президент Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусной инфекцией в России, отметив, что такого числа заболевших никогда не было.