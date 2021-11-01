Мурашко отметил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о влиянии нерабочих дней на ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране.
Мурашко отметил влияние нерабочих дней на ситуацию с коронавирусом
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом министр сказал в ходе заседания координационного совета по борьбе с COVID-19.

Он напомнил, что на прошлой неделе в России начались нерабочие дни, объявленные президентом Владимиром Путиным. При этом в некоторых регионах они были введены ещё ранее.

Мурашко подчеркнул, что сейчас главным является снижение темпов заболеваемости и выравнивание нагрузки на систему здравоохранения.

Глава Минздрава отметил, что сегодня в целом по стране 1,376 млн пациентов находятся под меднаблюдением. Он рассказал, что таких пациентов стало на 3600 меньше, чем днём ранее.

«Хочу отметить, что именно период дополнительных выходных дней и  ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться», — сказал министр.

Российский президент Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусной инфекцией в России, отметив, что такого числа заболевших никогда не было.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить