Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России
- AP
Об этом президент сказал в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».
«У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тыс., больше 40 тыс. заболевших. Такого никогда не было», — сказал Путин.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после полного курса вакцинации от коронавируса российскими препаратами болеют от 2 до 5% привившихся граждан.
По данным оперштаба, за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 40 993 заболевших.