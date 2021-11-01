Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России

Российский президент Владимир Путин назвал очень сложной ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России, отметив, что такого числа заболевших никогда не было.

Об этом президент сказал в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК. Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тыс., больше 40 тыс. заболевших. Такого никогда не было», — сказал Путин.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что после полного курса вакцинации от коронавируса российскими препаратами болеют от 2 до 5% привившихся граждан.

По данным оперштаба, за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 40 993 заболевших.