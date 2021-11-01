Попова заявила о росте темпов вакцинации от коронавируса в России

В России отмечается рост темпов вакцинации от коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Вирус несколько меняется, и поэтому стало совершенно очевидно, что этот уровень (коллективного иммунитета. — RT) должен быть не меньше 80% взрослого населения в каждой стране, и в нашей тоже. Вот это цифра, которую нам надо достичь», — рассказала она в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

Попова отметила, что коллективный иммунитет в первую очередь можно сформировать вакцинацией от инфекции.

«Темпы вакцинации растут, и это хороший прогностический признак», — добавила она.

Ранее Попова сообщила, что после полного курса вакцинации от коронавируса российскими препаратами болеют от 2 до 5% привившихся граждан.