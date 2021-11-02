Вирусолог поддержал возможность продлить обучение в удалённом формате в российских вузах

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Анастасия Белоусова
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с RT поддержал возможность продлить обучение в российских вузах в удалённом формате после 8 ноября.
Вирусолог поддержал возможность продлить обучение в удалённом формате в российских вузах
  • РИА Новости

«Одна из важнейших противоэпидемических мер — это разрыв связи между людьми, чтобы они меньше общались друг с другом. Работа на удалёнке или вот такое обучение — это одна из важных мер. Конечно, такое решение нужно поддержать», — считает вирусолог.

Он добавил, что сейчас сложная эпидемиологическая ситуация.

«Сейчас у нас эпидемия стоит на высоком уровне, подобная мера полезна. Выйти из этого можно только вакцинацией. Без вакцинации это может длиться довольно долго», — заключил Альтштейн.

Ранее Минобрнауки сообщило, что российские вузы вправе продлить дистанционный формат обучения после 8 ноября. 

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