В Тамбовской области зарегистрировали 205 случаев COVID-19 за сутки

Короткая ссылка
В Тамбовской области зарегистрировали 205 случаев коронавируса за сутки.
В Тамбовской области зарегистрировали 205 случаев COVID-19 за сутки
  • Reuters

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 48 983. Из больниц выписаны 46 202 жителя.

На госпитализации находятся 1024 пациента, на карантине на дому — 1419.

Первый этап вакцинации прошли 419 111 человек. Полностью вакцинированы 383 582 жителя.

Также стало известно, что в Крыму выявили 741 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сайт регионального Минздрава.

Всего в республике за время пандемии заболели 98 969 человек. Выздоровели при этом 86 689 жителей, в том числе 1076 за последние сутки.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить