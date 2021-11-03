В Тамбовской области зарегистрировали 205 случаев COVID-19 за сутки
- Reuters
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперативный штаб.
Общее число заболевших в регионе достигло 48 983. Из больниц выписаны 46 202 жителя.
На госпитализации находятся 1024 пациента, на карантине на дому — 1419.
Первый этап вакцинации прошли 419 111 человек. Полностью вакцинированы 383 582 жителя.
Также стало известно, что в Крыму выявили 741 случай COVID-19 за минувшие 24 часа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на сайт регионального Минздрава.
Всего в республике за время пандемии заболели 98 969 человек. Выздоровели при этом 86 689 жителей, в том числе 1076 за последние сутки.
Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.