В Удмуртии выявили 394 случая COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 394 случая коронавируса за сутки.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Больше всего заболевших — в Ижевске (175 человек), а также в Игринском районе и Воткинске.

Выздоровели за минувшие 24 часа 410 жителей.

Также стало известно, что в Ставропольском крае зарегистрировали 466 случаев COVID-19 за сутки. Из больниц выписаны 436 человек, передаёт pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

Общее число заболевших в регионе за время пандемии достигло 99 139, выздоровевших — 77 038.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ» Владимир Чуланов прокомментировал ситуацию с коронавирусом в российских регионах.