Врач Соломатина назвала способы справиться с головной болью

Врач-терапевт кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о некоторых причинах головной боли, а также перечислила способы, как с ней справиться.

«Нужно насторожиться, когда нестерпимая головная боль возникает у пожилого человека. Но у молодых людей она может быть от напряжения. Часто головная боль начинает возникать где-то ближе ко второй половине дня, сдавливает голову. В этом случае нужно размяться, а ещё можно сделать ряд упражнений, которые улучшат кровоток», — цитирует Соломатину сайт «Москва 24».

Как отметила врач, головную боль может снять не только обезболивающее средство — иногда можно просто выйти на улицу. По словам Соломатиной, головной мозг и кровь в таком случае насыщаются кислородом.

«Также можно делать упражнение на сопротивление: давите ладонями на лоб, а лбом — на ладонь. То же самое по бокам головы и на затылке», — добавила она.

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