Врач Соломатина назвала способы справиться с головной болью

Короткая ссылка
Врач-терапевт кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала о некоторых причинах головной боли, а также перечислила способы, как с ней справиться.
Врач Соломатина назвала способы справиться с головной болью
  • Pixabay

«Нужно насторожиться, когда нестерпимая головная боль возникает у пожилого человека. Но у молодых людей она может быть от напряжения. Часто головная боль начинает возникать где-то ближе ко второй половине дня, сдавливает голову. В этом случае нужно размяться, а ещё можно сделать ряд упражнений, которые улучшат кровоток», — цитирует Соломатину сайт «Москва 24».

Как отметила врач, головную боль может снять не только обезболивающее средство — иногда можно просто выйти на улицу. По словам Соломатиной, головной мозг и кровь в таком случае насыщаются кислородом.

«Также можно делать упражнение на сопротивление: давите ладонями на лоб, а лбом — на ладонь. То же самое по бокам головы и на затылке», — добавила она.

Ранее Михаил Бобырь, невролог, академик РАМТН, кандидат медицинских наук, в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал, как избавиться от боли в спине при помощи плавания.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить