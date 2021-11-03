За сутки в России выявили 40 443 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 39 008 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 633 643 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

Ранее Лейла Намазова-Баранова, главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН, рассказала о возможных последствиях у переболевших бессимптомно COVID-19 детей.

В сентябре иммунолог доктор медицинских наук Николай Крючков в беседе с ФАН дал рекомендации по прививкам от гриппа и коронавируса.