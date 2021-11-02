Врач Минздрава рассказала о возможных последствиях у переболевших бессимптомно COVID-19 детей

Постковидный синдром может встречаться у детей, переболевших коронавирусом даже в лёгкой и бессимптомной форме. Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.

«Даже переболев в лёгкой или бессимптомной форме, дети имеют очень длинный хвост последствий», — цитирует РИА Новости Намазову-Баранову.

Она пояснила, что полтора года назад учёные начали наблюдать группу московских детей, которые перенесли коронавирус, часть из них переболели в лёгкой форме или бессимптомно.

По словам специалиста, «даже через один — три месяца после выздоровления у детей имелись изменения в состоянии здоровья, как соматического, так и когнитивного, то есть познавательного».

Ранее директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, что многие россияне при появлении симптомов новой коронавирусной инфекции делают «катастрофические» ошибки, которые могут привести к тяжёлому постковидному синдрому.