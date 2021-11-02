Врач Минздрава рассказала о возможных последствиях у переболевших бессимптомно COVID-19 детей
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- РИА Новости
«Даже переболев в лёгкой или бессимптомной форме, дети имеют очень длинный хвост последствий», — цитирует РИА Новости Намазову-Баранову.
Она пояснила, что полтора года назад учёные начали наблюдать группу московских детей, которые перенесли коронавирус, часть из них переболели в лёгкой форме или бессимптомно.
По словам специалиста, «даже через один — три месяца после выздоровления у детей имелись изменения в состоянии здоровья, как соматического, так и когнитивного, то есть познавательного».
Ранее директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, что многие россияне при появлении симптомов новой коронавирусной инфекции делают «катастрофические» ошибки, которые могут привести к тяжёлому постковидному синдрому.