Врач Минздрава рассказала о возможных последствиях у переболевших бессимптомно COVID-19 детей

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Постковидный синдром может встречаться у детей, переболевших коронавирусом даже в лёгкой и бессимптомной форме. Об этом заявила главный внештатный детский специалист по профилактической медицине Минздрава России, академик РАН Лейла Намазова-Баранова.
Врач Минздрава рассказала о возможных последствиях у переболевших бессимптомно COVID-19 детей
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

«Даже переболев в лёгкой или бессимптомной форме, дети имеют очень длинный хвост последствий», — цитирует РИА Новости Намазову-Баранову.

Она пояснила, что полтора года назад учёные начали наблюдать группу московских детей, которые перенесли коронавирус, часть из них переболели в лёгкой форме или бессимптомно.

По словам специалиста, «даже через один — три месяца после выздоровления у детей имелись изменения в состоянии здоровья, как соматического, так и когнитивного, то есть познавательного».

Ранее директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, что многие россияне при появлении симптомов новой коронавирусной инфекции делают «катастрофические» ошибки, которые могут привести к тяжёлому постковидному синдрому.

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