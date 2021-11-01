Врач Лапа назвала «катастрофические» ошибки при лечении коронавируса

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Директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, что многие россияне при появлении симптомов новой коронавирусной инфекции делают «катастрофические» ошибки, которые могут привести к тяжёлому постковидному синдрому.

«Самолечение при ковиде — это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжёлый постковидный синдром», — заявила Лапа в интервью радио Sputnik.

Она посоветовала при появлении растущей температуры сразу же обращаться к врачу. По её словам, соблюдать изоляцию и полоскать горло недостаточно.

«Без должного лечения неизвестно, какая будет реакция иммунной системы дальше, как разовьётся постковидный синдром», — подчеркнула врач.

Лапа напомнила о важности вакцинации в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«После вакцинации человек, во-первых, с меньшей вероятностью заболеет. А во-вторых, даже если болезнь разовьется, она будет протекать в более мягкой форме», — резюмировала она.

Ранее в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лицам старше 60 лет для эффективной защиты от коронавируса нужно не две, а три дозы вакцины.

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