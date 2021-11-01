Врач Лапа назвала «катастрофические» ошибки при лечении коронавируса

Директор Центра иммунокоррекции им. Р.Н. Ходановой Людмила Лапа рассказала, что многие россияне при появлении симптомов новой коронавирусной инфекции делают «катастрофические» ошибки, которые могут привести к тяжёлому постковидному синдрому.

«Самолечение при ковиде — это катастрофа. В этой ситуации может быть очень тяжёлый постковидный синдром», — заявила Лапа в интервью радио Sputnik.

Она посоветовала при появлении растущей температуры сразу же обращаться к врачу. По её словам, соблюдать изоляцию и полоскать горло недостаточно.

«Без должного лечения неизвестно, какая будет реакция иммунной системы дальше, как разовьётся постковидный синдром», — подчеркнула врач.

Лапа напомнила о важности вакцинации в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

«После вакцинации человек, во-первых, с меньшей вероятностью заболеет. А во-вторых, даже если болезнь разовьется, она будет протекать в более мягкой форме», — резюмировала она.

Ранее в беседе с URA.RU врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что лицам старше 60 лет для эффективной защиты от коронавируса нужно не две, а три дозы вакцины.