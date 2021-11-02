СК выясняет обстоятельства задержек рейсов в нижегородском аэропорту

В Нижнем Новгороде следователи выясняют обстоятельства задержек рейсов в аэропорту Стригино (Чкалов).

Как установило следствие, из-за неблагоприятных метеорологических условий в Москве 2 ноября более 30 пассажирских самолётов, следовавших из разных городов, не смогли совершить посадку в московских аэропортах, а в качестве запасного аэродрома выбран международный аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде.

«Проверяется информация, что ребёнку стало плохо на борту самолёта, который совершал рейс Краснодар — Москва, однако из-за сильного тумана во Внукове он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде. Пассажиры самолёта ожидали вылета из Нижнего Новгорода более семи часов, при этом аэропорт не смог предоставить трап, что сделало невозможной передачу еды на борт или высадку пассажиров», — говорится в сообщении СК.

Ситуация находится на контроле и. о. руководителя следственного управления.

На место происшествия уже выехали следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте.

Ранее власти Нижегородской области сформировали оперштаб для контроля ситуации по оказанию помощи пассажирам самолётов, ожидающим вылета из аэропорта в Нижнем Новгороде.

Приволжская транспортная прокуратура примет меры по итогам рассмотрения жалоб пассажиров.

В соцсетях пассажиры опубликовали видео, снятые в разных самолётах, где рассказали, что их по шесть — восемь часов не выпускают из самолётов, находящихся на взлётной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды.