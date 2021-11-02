Прокуратура начала проверки по факту жалоб пассажиров в аэропорту Нижнего Новгорода

Приволжская транспортная прокуратура примет меры по итогам рассмотрения жалоб пассажиров, летевших в Москву, но из-за тумана приземлившихся в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«При поступлении обращений транспортная прокуратура проводит проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту работает исполняющий обязанности Нижегородского транспортного прокурора «в целях обеспечения прав пассажиров и надлежащего оказания услуг при ожидании рейсов».

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на транспортную прокуратуру, из 33 самолётов десять уже улетели, ещё четыре готовятся к вылету.

Ранее транспортная прокуратура организовала проверки в связи с отменой и задержкой авиарейсов в столичных аэропортах.