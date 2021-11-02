Прокуратура начала проверки по факту жалоб пассажиров в аэропорту Нижнего Новгорода
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«При поступлении обращений транспортная прокуратура проводит проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в аэропорту работает исполняющий обязанности Нижегородского транспортного прокурора «в целях обеспечения прав пассажиров и надлежащего оказания услуг при ожидании рейсов».
Как уточняет РИА Новости со ссылкой на транспортную прокуратуру, из 33 самолётов десять уже улетели, ещё четыре готовятся к вылету.
Ранее транспортная прокуратура организовала проверки в связи с отменой и задержкой авиарейсов в столичных аэропортах.