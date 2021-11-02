Прокуратура начала проверки из-за отмены и задержек авиарейсов в Москве
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- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.
В рамках проверки прокуратура проконтролирует соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров.
Также прокуроры проверят, предоставляются ли пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за тумана было задержано или отменено 205 рейсов. В Росавиации сообщили, что более 30 самолётов ушли на запасные аэродромы.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, когда рассеется туман над Москвой.