Прокуратура начала проверки из-за отмены и задержек авиарейсов в Москве

Транспортная прокуратура организовала проверки в связи с отменой и задержками авиарейсов в столичных аэропортах.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерину Короткову.

В рамках проверки прокуратура проконтролирует соблюдение авиакомпаниями прав пассажиров.

Также прокуроры проверят, предоставляются ли пассажирам услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за тумана было задержано или отменено 205 рейсов. В Росавиации сообщили, что более 30 самолётов ушли на запасные аэродромы.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, когда рассеется туман над Москвой.