Более 30 самолётов в Москве ушли на запасные аэродромы в связи с туманом
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.
В Росавиации сообщили, что московские аэропорты функционируют в штатном режиме с учётом текущих погодных условий.
В ведомстве уточнили, что вылет воздушных судов начнётся после улучшения погоды.
По информации сервиса «Яндекс.Расписания» на 10:40 мск, в аэропортах Москвы было задержано или отменено 205 рейсов.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, когда рассеется туман над Москвой.