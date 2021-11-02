Более 30 самолётов в Москве ушли на запасные аэродромы в связи с туманом

В Росавиации сообщили, что, по данным на 08:30 мск 2 ноября, более 30 самолётов в Москве совершили посадку на запасных аэродромах в связи с туманом.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

В Росавиации сообщили, что московские аэропорты функционируют в штатном режиме с учётом текущих погодных условий.

В ведомстве уточнили, что вылет воздушных судов начнётся после улучшения погоды.

По информации сервиса «Яндекс.Расписания» на 10:40 мск, в аэропортах Москвы было задержано или отменено 205 рейсов.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, когда рассеется туман над Москвой.