Синоптик Позднякова рассказала, когда рассеется туман над Москвой

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, когда рассеется туман над Москвой.

«Туман рассеется к 12 часам. Сейчас уже интенсивность стала ослабевать. К 12 часам под лучами солнца ветер станет постепенно усиливаться, туман будет рассеиваться», — сообщила синоптик.

По её словам, столичный регион остаётся «под влиянием периферии антициклона».

«Станет усиливаться ветер. Отрицательные температуры предстоящей ночью не ожидаются: +3...+5 °С, по области от +2 до +7 °С. Завтра к вечеру пройдёт небольшой дождь. Температура дневная +6...+8 °С. Местами порывы ветра 12—15 м/с», — уточнила Позднякова.

Москву и Подмосковье в ночь на 2 ноября окутал сильный туман. Природное явление в столичном регионе наблюдается и в утренние часы вторника. В аэропортах Москвы задержано или отменено свыше 100 авиарейсов.