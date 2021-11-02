В Нижегородской области сформировали оперштаб из-за ситуации с авиапассажирами
- © Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова
Об этом информирует пресс-служба главы региона.
«По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пассажирам, ожидающим вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, будет оказана помощь», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «для контроля ситуации сформирован оперативный штаб».
В аэропорт направились министр транспорта области Павел Саватеев и директор Департамента развития туризма Сергей Яковлев.
Ранее сообщалось, что Приволжская транспортная прокуратура примет меры по итогам рассмотрения жалоб пассажиров, летевших в Москву, но из-за тумана приземлившихся в Нижнем Новгороде.
В соцсетях пассажиры опубликовали видео, снятые в разных самолётах, на которых рассказали, что их по шесть — восемь часов не выпускают из самолётов, находящихся на взлётной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды.