В Нижегородской области сформировали оперштаб из-за ситуации с авиапассажирами

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В Нижегородской области сформировали оперштаб для контроля ситуации по оказанию помощи пассажирам самолётов, ожидающим вылета из аэропорта в Нижнем Новгороде.
В Нижегородской области сформировали оперштаб из-за ситуации с авиапассажирами
  • © Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова
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Об этом информирует пресс-служба главы региона. 

«По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина пассажирам, ожидающим вылета более восьми часов в дневное время и более шести часов в ночное время, будет оказана помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «для контроля ситуации сформирован оперативный штаб».

В аэропорт направились министр транспорта области Павел Саватеев и директор Департамента развития туризма Сергей Яковлев.

Ранее сообщалось, что Приволжская транспортная прокуратура примет меры по итогам рассмотрения жалоб пассажиров, летевших в Москву, но из-за тумана приземлившихся в Нижнем Новгороде.

В соцсетях пассажиры опубликовали видео, снятые в разных самолётах, на которых рассказали, что их по шесть — восемь часов не выпускают из самолётов, находящихся на взлётной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды. 

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