Роспотребнадзор поможет вынужденным ждать вылета в Нижнем Новгороде пассажирам
- © Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В.П. Чкалова
Как передаёт РИА Новости, в соцсетях пассажиры опубликовали видео, снятые в разных самолётах, на которых рассказалим, что их по шесть — восемь часов не выпускают из самолётов, находящихся на взлётной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды.
«После публикаций в социальных сетях и СМИ о нарушении прав пассажиров при задержке рейса сотрудники управления Роспотребнадзора незамедлительно взяли на контроль ситуацию с обеспечением питанием, водой и гостиницами пассажиров самолетов, вынужденно севших в Нижнем Новгороде», — заявили в Роспотребндазора.
Также отмечается, что специалисты Роспотребнадзора готовы оказать консультации и помощь пассажирам самолётов в составлении претензий к авиаперевозчику.
Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура организовала проверки в связи с отменой и задержками авиарейсов в столичных аэропортах из-за сильного тумана.