Роспотребнадзор поможет вынужденным ждать вылета в Нижнем Новгороде пассажирам

Нижегородское управление Роспотребнадзора сообщило, что взяло на контроль ситуацию с авиапассажирами самолётов, которые приземлились в Нижнем Новгороде и были вынуждены ждать вылета в Москву из-за тумана.

Как передаёт РИА Новости, в соцсетях пассажиры опубликовали видео, снятые в разных самолётах, на которых рассказалим, что их по шесть — восемь часов не выпускают из самолётов, находящихся на взлётной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды.

«После публикаций в социальных сетях и СМИ о нарушении прав пассажиров при задержке рейса сотрудники управления Роспотребнадзора незамедлительно взяли на контроль ситуацию с обеспечением питанием, водой и гостиницами пассажиров самолетов, вынужденно севших в Нижнем Новгороде», — заявили в Роспотребндазора.

Также отмечается, что специалисты Роспотребнадзора готовы оказать консультации и помощь пассажирам самолётов в составлении претензий к авиаперевозчику.

Ранее сообщалось, что транспортная прокуратура организовала проверки в связи с отменой и задержками авиарейсов в столичных аэропортах из-за сильного тумана.