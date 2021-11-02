Пассажиры рассказали об ожидании вылета в аэропорту Нижнего Новгорода

Пассажиры направленных в Нижний Новгород из-за тумана в Москве авиарейсов рассказали RT, что в нижегородском аэропорту выстраиваются очереди за едой, а также переполнен терминал, поэтому многим приходится сидеть на полу.

По словам одной из пассажирок, людей, находившихся с ней в самолёте, выпустили из воздушного судна в здание аэропорта только после 16:00. Отмечается, что терминал переполнен — многим пассажирам приходится сидеть на полу.

Как рассказал Всеволод, летевший в Москву из Анапы, пассажирам давали талоны на еду, но многим удалось поесть лишь спустя семь часов ожидания.

При этом в пресс-службе аэропорта заявили, что в Москву задержавшиеся рейсы отправляются согласно пропускной способности столичных аэропортов.

Ранее сообщалось, что Приволжская транспортная прокуратура примет меры по итогам рассмотрения жалоб пассажиров, летевших в Москву, но из-за тумана приземлившихся в Нижнем Новгороде.

Власти Нижегородской области сформировали оперштаб для контроля ситуации по оказанию помощи пассажирам самолётов, ожидающим вылета из аэропорта в Нижнем Новгороде.

В соцсетях пассажиры опубликовали видео, снятые в разных самолётах, где рассказали, что их по шесть — восемь часов не выпускают из самолётов, находящихся на взлётной полосе в Нижнем Новгороде, и не дают ни еды, ни воды.