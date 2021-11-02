В Шереметьеве сообщили о возвращении к плановому режиму работы после тумана
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- РИА Новости
«Шереметьево в связи с нормализацией метеоусловий с 13:05 мск перешёл в плановый режим работы и обеспечивает взлётно-посадочные операции согласно расписанию и с учётом оперативной обстановки», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее сообщалось, что в аэропортах Москвы из-за тумана было задержано или отменено 205 рейсов. В Росавиации сообщили, что более 30 самолётов ушли на запасные аэродромы.
Транспортная прокуратура организовала проверки в связи с отменой и задержками авиарейсов в столичных аэропортах.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT, когда рассеется туман над Москвой.