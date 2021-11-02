Более 500 уголовных дел возбудили в России за продажу поддельных сертификатов о вакцинации

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За полгода в России возбудили 503 уголовных дела за распространение поддельных медицинских документов о вакцинации от коронавируса. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Более 500 уголовных дел возбудили в России за продажу поддельных сертификатов о вакцинации
  • AP

«Всего во втором полугодии текущего года возбуждено 503 уголовных дела, установлено 293 лица, причастных к противозаконным действиям данного вида», — приводит ТАСС слова Волк.

Также было заблокировано 2 036 специализированных интернет-сайтов по распространению поддельных сертификатов.

МВД России продолжает противодействовать изготовлению и распространению фальсифицированных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции, заключила Волк.

В Новосибирске по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации возбудили 17 дел.

В Подмосковье восемь человек арестовали по делу о подделке сертификатов о вакцинации.

В Татарстане завели 38 дел по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации.

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