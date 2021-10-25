В Новосибирске по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации возбудили 17 дел

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Новосибирская полиция возбудила 17 уголовных дел по факту изготовления и продажи поддельных сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции и справок о результатах ПЦР-тестов.
В Новосибирске по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации возбудили 17 дел
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru.

«По состоянию на 24 октября на территории области было зарегистрировано 89 заявлений и сообщений о фактах незаконной реализации документов о вакцинации против коронавируса. По 17 из них стражи порядка возбудили уголовные дела», — заявил начальник ГУ МВД России по НСО Андрей Кульков.

В целом по области составлено 318 протоколов о подобных административных нарушениях.

Как ранее сообщало URA.RU, в Нижневартовске заблокировали четыре сайта по продаже справок об отсутствии COVID-19.

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