В Подмосковье восемь человек арестованы по делу о подделке сертификатов о вакцинации
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление СК по Московской области.
«Арестованы восемь человек, обвиняемых во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы государственного учёта и подделке сертификатов о вакцинации от СOVID-19, а также в получении взятки в крупном размере», — рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.
По предварительным данным, услугами воспользовались не менее 61 человека.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.