В Подмосковье восемь человек арестованы по делу о подделке сертификатов о вакцинации

В Электростали суд арестовал двух медработников и шестерых посредников по уголовному делу о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса и получении взяток.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Главное следственное управление СК по Московской области.

«Арестованы восемь человек, обвиняемых во внесении фиктивных сведений о вакцинации граждан в системы государственного учёта и подделке сертификатов о вакцинации от СOVID-19, а также в получении взятки в крупном размере», — рассказала старший помощник руководителя подмосковного главка СК Ольга Врадий.

По предварительным данным, услугами воспользовались не менее 61 человека.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.