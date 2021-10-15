В Татарстане завели 38 дел по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации

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В Татарстане завели 38 уголовных дел по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19.
В Татарстане завели 38 дел по факту продажи поддельных сертификатов о вакцинации
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

Как заявил заместитель начальника полиции Татарстана по охране общественного порядка Фяргат Мухаметзянов, растёт интерес со стороны отдельных граждан к поддельным сертификатам.

«В этой части проблема есть, мы уже работаем по этому направлению последние четыре месяца. Возбуждено 38 уголовных дел. По городу Казани есть такие факты, в Набережных Челнах, Зеленодольске и Апастове», — рассказал он.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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