Терапевт Мельников рекомендовал не применять антибиотики при лечении COVID-19 на дому
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Кортикостероиды, назначаемые при лечении COVID-19 в больницах, могут быть опасны при применении в домашних условиях, написал Мельников в Facebook.
«Бывают случаи, когда госпитализация тяжёлого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти», — пояснил он.
Мельников также рекомендовал не использовать антибиотики при лечении коронавируса в домашних условиях. Он отметил, что антибиотики не действуют на коронавирус и могут принести вред в этом случае.
Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал разработку лекарственных препаратов от коронавируса.