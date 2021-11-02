Терапевт Мельников рекомендовал не применять антибиотики при лечении COVID-19 на дому

Заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников рекомендовал не применять антибиотики и противовирусные препараты при лечении COVID-19 в домашних условиях.

Кортикостероиды, назначаемые при лечении COVID-19 в больницах, могут быть опасны при применении в домашних условиях, написал Мельников в Facebook.

«Бывают случаи, когда госпитализация тяжёлого больного с прогрессирующей дыхательной недостаточностью по тем или иным причинам невозможна; в таких ситуациях назначение кортикостероидов может спасти больного. Но может и не спасти», — пояснил он.

Мельников также рекомендовал не использовать антибиотики при лечении коронавируса в домашних условиях. Он отметил, что антибиотики не действуют на коронавирус и могут принести вред в этом случае.

Ранее президент России Владимир Путин прокомментировал разработку лекарственных препаратов от коронавируса.