Путин прокомментировал разработку лекарственных препаратов от коронавируса

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК прокомментировал разработку лекарственных препаратов от коронавируса.

Трансляцию вёл телеканал «Россия 24».

«Сейчас разрабатываются, в принципе в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты», — рассказал глава государства.

Он добавил, что сегодня говорил об этом со специалистами.

При этом президент подчеркнул, что наиболее универсальным и лучшим способом защиты от коронавируса является вакцинация.

Также Путин назвал очень сложной ситуацию с COVID-19 в России, отметив, что такого числа заболевших никогда не было.

По данным оперштаба, за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 40 993 заболевших.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.