Общественники обратились к председателю Госдумы с просьбой лишить Рашкина депутатского мандата

В адрес председателя Государственной думы России Вячеслава Володина направлено обращение с просьбой лишить депутатского мандата Валерия Рашкина.

Обращение направлено общественной организацией «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК).

«Рашкин подозревается в совершении преступления с использованием служебного положения, а именно — депутатской неприкосновенности. С этого года транспортировка убитого животного приравнена к незаконной охоте. Если Рашкина лишат мандата, то его ждёт уголовное преследование», — пояснил RT суть обращения глава ФПБК Виталий Бородин.

Ранее председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в отношении депутата фракции Валерия Рашкина идёт проверка внутри партии, в частности на уровне контрольной комиссии.

29 октября стало известно, что в Саратовской области возбуждено уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине туши лося, а также топора и двух ножей. Сообщалось, что на причастность к этому уголовному делу проверяется депутат Государственной думы от фракции КПРФ Валерий Рашкин.