В Кировской области рассказали о темпах вакцинации против COVID-19

В пресс-центре правительства Кировской области рассказали, что регион вышел на шестое место по темпам вакцинации в России. Показатель держится на уровне 9 тыс. человек в сутки.

Об этом пишет progorod43.

Спрос на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции вырос более чем в пять раз, уточнили в правительстве.

В оперативном штабе отметили, что этому способствовало, в частности, и принятие ряда мер по сдерживанию напряжённости эпидемиологической ситуации в регионе. Это прежде всего соблюдение мер профилактики и безопасности, регламентированных управлением Роспотребнадзора, и вакцинация.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.