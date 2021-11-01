В Кировской области рассказали о темпах вакцинации против COVID-19
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- РИА Новости
Об этом пишет progorod43.
Спрос на вакцинацию против новой коронавирусной инфекции вырос более чем в пять раз, уточнили в правительстве.
В оперативном штабе отметили, что этому способствовало, в частности, и принятие ряда мер по сдерживанию напряжённости эпидемиологической ситуации в регионе. Это прежде всего соблюдение мер профилактики и безопасности, регламентированных управлением Роспотребнадзора, и вакцинация.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.