Российский лидер Владимир Путин заявил о необходимости быстрее развивать морскую авиацию.

«Учитывая наращивание состава военно-морских сил иностранных государств за счёт поставок современных атомных подлодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию — прежде всего за счет оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

В августе Путин заявлял, что в 2027 году доля новых кораблей в ВМФ должна составлять 70%.