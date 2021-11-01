Вирусолог Скулачёв высказался об опасности новых штаммов коронавируса
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- РИА Новости
Своим мнением он поделился в беседе с «Москвой 24».
«Штамм «лямбда» довольно неприятный, он не может победить «дельту». Его выявили в Нью-Йорке год назад, и с тех пор он совершенно не захватил планету, проиграв в соревнованиях штамму «дельта». Вариант «мю» известен с января. Если бы он был заразнее, сильнее, чем «дельта», он бы его вытеснил», — сказал Максим Скулачев.
При этом вирусолог считает, что эти штаммы не спровоцируют всплеск заболеваемости.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.