Вирусолог Скулачёв высказался об опасности новых штаммов коронавируса

Ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, вирусолог Максим Скулачёв рассказал, что не считает новые штаммы коронавируса более опасными.

Своим мнением он поделился в беседе с «Москвой 24».

«Штамм «лямбда» довольно неприятный, он не может победить «дельту». Его выявили в Нью-Йорке год назад, и с тех пор он совершенно не захватил планету, проиграв в соревнованиях штамму «дельта». Вариант «мю» известен с января. Если бы он был заразнее, сильнее, чем «дельта», он бы его вытеснил», — сказал Максим Скулачев.

При этом вирусолог считает, что эти штаммы не спровоцируют всплеск заболеваемости.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.