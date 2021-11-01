В России почти 30% работающих с больными COVID-19 медиков близки к увольнению из-за усталости
- Reuters
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос мобильного приложения «Справочник врача».
Отмечается, что только 12,6% врачей и медсестёр, работающих в коронавирусных госпиталях и отделениях, до сих пор «полны сил» и «ходят на работу с интересом».
«У 37% медиков на фоне эмоционального истощения за время пандемии возникли проблемы со здоровьем. «Часто думают об увольнении» из-за усталости и перегрузок либо «близки к этому» 27,7% врачей из «красных зон» и 31,9% работающих с ними медсестёр», — говорится в исследовании.
При этом около 42% опрошенных медработников из «красных зон» подтвердили, что не получали финансовой и эмоциональной поддержки от руководства.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России не улучшается, а медики работают на пределе возможностей.