В Кремле не отмечают улучшения ситуации с коронавирусом в России

Короткая ссылка
Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России на данный момент не улучшается, медики работают на пределе возможностей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле не отмечают улучшения ситуации с коронавирусом в России
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Безусловно, ситуация (с COVID-19 в России. — RT) непростая, койки заполнены во многом в значительной степени, пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков отметил, что в России функционирует система поддержки врачей, работающих в «красных зонах».

«Но то, что это чрезвычайная физическая, эмоциональная нагрузка, всем хорошо понятно», — сказал он.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить