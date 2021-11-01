В Кремле не отмечают улучшения ситуации с коронавирусом в России
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- РИА Новости
«Безусловно, ситуация (с COVID-19 в России. — RT) непростая, койки заполнены во многом в значительной степени, пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей», — заявил он на брифинге с журналистами.
Песков отметил, что в России функционирует система поддержки врачей, работающих в «красных зонах».
«Но то, что это чрезвычайная физическая, эмоциональная нагрузка, всем хорошо понятно», — сказал он.
Ранее в оперативном штабе сообщили, что за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом.