В Кремле не отмечают улучшения ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России на данный момент не улучшается, медики работают на пределе возможностей. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, ситуация (с COVID-19 в России. — RT) непростая, койки заполнены во многом в значительной степени, пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей», — заявил он на брифинге с журналистами.

Песков отметил, что в России функционирует система поддержки врачей, работающих в «красных зонах».

«Но то, что это чрезвычайная физическая, эмоциональная нагрузка, всем хорошо понятно», — сказал он.

Ранее в оперативном штабе сообщили, что за сутки в России выявили 40 402 случая инфицирования коронавирусом.