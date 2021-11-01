Песков назвал вырванными из контекста слова Мурашко о применении «Спутника Лайт»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы Минздрава Михаила Мурашко о применении вакцины против коронавируса «Спутник Лайт».
Песков назвал вырванными из контекста слова Мурашко о применении «Спутника Лайт»
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

«В данном случае слова министра однозначно были вырваны из контекста», — сказал Песков.

Он напомнил, что вакцины «Спутник Лайт» и «Спутник V» получили регистрацию во многих странах мира и с успехом там применяются.

Песков подчеркнул, что «Спутник Лайт» используется и может использоваться как для основной вакцинации, так и для довакцинирования.

Ранее Мурашко заявил, что вакцина «Спутник Лайт» должна применяться для повторной вакцинации.

1 ноября стало известно, что в Санкт-Петербург поступила партия вакцины «Спутник Лайт» в объёме 100 тыс. доз.

В Минздраве также сообщили, что дополнительные поставки «Спутника Лайт» в регионы будут осуществлены в ближайшую неделю. В ведомстве также отметили увеличение спроса на вакцинацию от COVID-19.

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