Профессор Вторенко перечислил возможные постковидные осложнения

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Президент ГКБ №52, заслуженный врач России, доктор медицинских наук, врач-хирург профессор Владимир Вторенко заявил, что у переболевших коронавирусной инфекцией могут возникнуть тяжёлые последствия, например ревматологические и неврологические нарушения.
Профессор Вторенко перечислил возможные постковидные осложнения
  • © Андрей Каспришин
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Мы зафиксировали несколько очень тяжёлых постковидных осложнений. Есть системные заболевания ревматологические, есть поражения центральной нервной системы, поражения лёгких. Я думаю, что мы, даже расставшись с массовым инфекционным началом COVID-19, останемся с постковидными осложнениями. Степени проявления этих постковидных осложнений сегодня пока для нас ещё неизвестны, но они есть, и они нарастают…» — сказал Владимир Вторенко.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН высказался о возможности внесения прививки от COVID-19 в национальный календарь.

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