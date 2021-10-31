Егерь рассказал подробности обнаружения убитой лосихи в Саратовской области

Егерь, обнаруживший убитого лося в машине, в которой, по некоторым данным, находился депутат Валерий Рашкин, рассказал о том, как на месте происшествия нашли пулю и гильзу.

По словам сотрудника охонадзора, на месте была обнаружена гильза, «принадлежащая оружию, которое находилось у Рашкина».

«Кстати, оружие нашли тоже в арыке. Было спрятано оно... При осмотре места разделки, шкуры явно было видно, что зверь был отстрелян из нарезного оружия», — рассказал он.

По его словам, пуля «прошила» животное насквозь и «воткнулась» в дерево.

«В этом направлении провели прямую от местонахождения гильзы до места разделки и в тех осинах нашли пулю», — отметил егерь.

Он также рассказал, что лосихе было примерно 2,5 года, «весной бы уже принесла потомство».

«Если б в этом году она принесла, весной, через четыре-пять лет это уже было бы стадо. То есть шесть-семь голов. Теперь просто из природы извлекли — и всё. Поэтому у нас количество копытных во многих регионах резко сокращается», — добавил сотрудник охотнадзора.

Кроме того, собеседник усомнился в том, что обнаруженные на месте незаконной охоты мужчины могли «выйти в лес на прогулку».

«В ту ночь была очень нехорошая погода: шёл то снег, то дождь, ветер, туман, видимость плохая была. В такую погоду обычно не гуляют», — сказал он.

Ранее в МВД сообщили, что в Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей. Полицейские обнаружили на месте происшествия карабин, а также разрешение на оружие и охотничий билет на имя Валерия Рашкина.

Перед этим комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.