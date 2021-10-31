Егерь рассказал подробности обнаружения убитой лосихи в Саратовской области
По словам сотрудника охонадзора, на месте была обнаружена гильза, «принадлежащая оружию, которое находилось у Рашкина».
«Кстати, оружие нашли тоже в арыке. Было спрятано оно... При осмотре места разделки, шкуры явно было видно, что зверь был отстрелян из нарезного оружия», — рассказал он.
По его словам, пуля «прошила» животное насквозь и «воткнулась» в дерево.
«В этом направлении провели прямую от местонахождения гильзы до места разделки и в тех осинах нашли пулю», — отметил егерь.
Он также рассказал, что лосихе было примерно 2,5 года, «весной бы уже принесла потомство».
«Если б в этом году она принесла, весной, через четыре-пять лет это уже было бы стадо. То есть шесть-семь голов. Теперь просто из природы извлекли — и всё. Поэтому у нас количество копытных во многих регионах резко сокращается», — добавил сотрудник охотнадзора.
Кроме того, собеседник усомнился в том, что обнаруженные на месте незаконной охоты мужчины могли «выйти в лес на прогулку».
«В ту ночь была очень нехорошая погода: шёл то снег, то дождь, ветер, туман, видимость плохая была. В такую погоду обычно не гуляют», — сказал он.
Ранее в МВД сообщили, что в Саратовской области возбудили уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в машине у мужчины туши лося, топора и двух ножей. Полицейские обнаружили на месте происшествия карабин, а также разрешение на оружие и охотничий билет на имя Валерия Рашкина.
Перед этим комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.