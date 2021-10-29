Под Саратовом нашли охотничий билет на имя Рашкина недалеко от места разделки туши животного

В Саратовской области полицейские обнаружили карабин, а также разрешение на оружие и охотничий билет на имя Валерия Рашкина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Саратовской области.

Сообщение опубликовал портал «МВД Медиа».

Отмечается, что полицейские в рамках работы по сопровождению уголовного дела о незаконной охоте обнаружили два чехла от охотничьих ружей в лесополосе недалеко от места разделки туши животного. В одном из чехлов был охотничий карабин с прицелом ночного видения, а в другом — тренога и патроны.

«Кроме того, в чехлах найдены разрешение на оружие и охотничий билет, выданные на имя Рашкина В.Ф.», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Саратовской области заведено уголовное дело о незаконной охоте после обнаружения в автомобиле части туши лося, топора и двух ножей со следами крови. Дело было передано в региональное управление Следственного комитета России.

По материалам дела, в ночь на 29 октября на открытом участке местности в нескольких километрах от посёлка Лысые Горы «была совершена незаконная добыча» дикого лося.

По некоторым данным, за рулём машины, в которой обнаружили фрагменты туши животного, находился депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Также стало известно, что комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на депутата от КПРФ Валерия Рашкина по подозрению в незаконной охоте.

Подробнее — в материале RT.