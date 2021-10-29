Диетолог Мойсенко дала рекомендации по здоровому питанию в нерабочие дни

Короткая ссылка
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко дала рекомендации по здоровому питанию в нерабочие дни.
Диетолог Мойсенко дала рекомендации по здоровому питанию в нерабочие дни
  • Pixabay

В беседе с «Радио 1» она заявила, что важным элементом оздоровления является правильный питьевой режим.

«Ежедневно овощей в рационе должно быть минимум 500 г. Готовить лучше всего на пару, в духовке или на гриле и не пользоваться микроволновой печкой, а также не поджаривать на сковородке: не нужно портить продукт», — сказала Мойсенко.

По её словам, также необходим белок — куриное мясо, кролик, морепродукты.

«При трёхразовом питании — не более 100 г за один приём пищи. И плюс двойная порция овощей — тогда у нас получается очень правильная, здоровая еда», — уточнила она.

Диетолог рекомендует обратить внимание и на ягоды, поскольку они насыщены антиоксидантами.

«Пусть это будет облепиха, клюква, брусника. Можно делать ягодные чаи и ягодные соусы к основному блюду. Полезна и хурма — она даёт большое количество йода и витамина С. Главное, не должно быть перебора фруктов, потому что фруктоза, которую мы зачастую получаем в избытке, снижает уровень иммунного ответа», — сказала Мойсенко.

Кроме того, считает эксперт, нужны крупы, причём желательно из грубого зерна. Полезные жиры она советует получать из кокосового масла, топлёного масла гхи, оливкового масла.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург в беседе с Nation News рассказал об особенностях питания при диабете 2-го типа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить