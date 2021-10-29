Терапевт Минздрава призвала заниматься профилактикой инсульта

Главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина призвала заниматься профилактикой инсульта.

«Вероятность развития инсульта значительно снижается при отказе от курения, поддержании нормальной массы тела и уровня артериального давления, правильном питании и регулярной физической активности, соответствующей возрасту и состоянию здоровья», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Драпкина также посоветовала запомнить правило УДАР, с помощью которого можно распознать симптомы инсульта. В этой аббревиатуре «у» означает улыбку (при инсульте улыбка асимметричная), «д» — движение (если поднять обе руки перед собой, то при слабости мышц одна рука будет опущена), «а» — артикуляцию (при инсульте произношение слов невнятно), «р» — решение (при наличии перечисленных признаков следует срочно звонить в скорую).

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