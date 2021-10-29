В Севастополе прокомментировали ситуацию с коечным фондом

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В Севастополе прокомментировали ситуацию с коечным фондом для пациентов с COVID-19.
В Севастополе прокомментировали ситуацию с коечным фондом
  • © РИА Новости / Алексей Майшев

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Суммарно в госпиталях 1191 койка, фонд заполнен почти полностью. На прошлой неделе было открыто 40 коек в отремонтированном помещении городской больницы №9 в Инкермане», — заявили в пресс-службе городского правительства.

В ближайшее время должно быть развёрнуто ещё 200 коек в городской больнице №1.

В настоящее время лечением пациентов с коронавирусной инфекцией занимаются 184 врача, 434 медсестры и 354 санитара.

«Дополнительно требуется ещё 47 врачей, 59 медицинских сестёр, 69 санитаров. Люди нужны и в первичное звено здравоохранения», — добавили в правительстве.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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