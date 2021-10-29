ОНК: арестованные врачи из Калининграда поблагодарили доктора Рошаля за поддержку

Врачи Елена Белая и Элина Сушкевич, обвиняемые в смерти младенца в роддоме Калининграда и находящиеся в женском СИЗО №6 Москвы, поблагодарили за поддержку главу Национальной медицинской палаты доктора Леонида Рошаля. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.

«Оба арестованных врача говорят, что благодарны Национальной медицинской палате и лично её президенту доктору Леониду Рошалю за поддержку», — сказал один из членов комиссии, посетивший медиков в СИЗО.

По его словам, задержанные медики содержатся в многоместных камерах, по 25 и 28 человек соответственно.

«Они уверяют, что проблем в отношениях с сокамерницами у них сейчас нет», — добавил собеседник RT.

Правозащитник напомнил, что в середине октября Елена Белая подверглась нападению заключённых в другой камере.

Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после открытого письма президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля потребовал обосновать заключение Сушкевич под стражу.