ОНК: арестованные врачи из Калининграда поблагодарили доктора Рошаля за поддержку
- © РИА Новости / Александр Натрускин
«Оба арестованных врача говорят, что благодарны Национальной медицинской палате и лично её президенту доктору Леониду Рошалю за поддержку», — сказал один из членов комиссии, посетивший медиков в СИЗО.
По его словам, задержанные медики содержатся в многоместных камерах, по 25 и 28 человек соответственно.
«Они уверяют, что проблем в отношениях с сокамерницами у них сейчас нет», — добавил собеседник RT.
Правозащитник напомнил, что в середине октября Елена Белая подверглась нападению заключённых в другой камере.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин после открытого письма президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля потребовал обосновать заключение Сушкевич под стражу.