Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу калининградского врача Сушкевич

После открытого письма президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в защиту врача из Калининграда Элины Сушкевич глава СК России Александр Бастрыкин потребовал обосновать заключение её под стражу.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчинённых сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах», — говорится в сообщении на сайте СК.

Бастрыкин также требует представить обоснование избрания в отношении Сушкевич меры пресечения в виде заключения под стражу.

Врачи Елена Белая и Элина Сушкевич обвиняются в смерти младенца в роддоме Калининграда.

Ранее суд в Москве отклонил жалобу на арест калининградских врачей Белой и Сушкевич.