Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу калининградского врача Сушкевич

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После открытого письма президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в защиту врача из Калининграда Элины Сушкевич глава СК России Александр Бастрыкин потребовал обосновать заключение её под стражу.
Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу калининградского врача Сушкевич
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«Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчинённых сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах», — говорится в сообщении на сайте СК.

Бастрыкин также требует представить обоснование избрания в отношении Сушкевич меры пресечения в виде заключения под стражу.

Врачи Елена Белая и Элина Сушкевич обвиняются в смерти младенца в роддоме Калининграда.

Ранее суд в Москве отклонил жалобу на арест калининградских врачей Белой и Сушкевич.

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