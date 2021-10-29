Бастрыкин потребовал обосновать заключение под стражу калининградского врача Сушкевич
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«Председатель Следственного комитета Российской Федерации потребовал от подчинённых сотрудников повторно доложить обо всех установленных в ходе предварительного следствия обстоятельствах», — говорится в сообщении на сайте СК.
Бастрыкин также требует представить обоснование избрания в отношении Сушкевич меры пресечения в виде заключения под стражу.
Врачи Елена Белая и Элина Сушкевич обвиняются в смерти младенца в роддоме Калининграда.
Ранее суд в Москве отклонил жалобу на арест калининградских врачей Белой и Сушкевич.