Суд в Москве отклонил жалобу на арест калининградских врачей Белой и Сушкевич
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Жалобы адвокатов на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белой и Сушкевич оставлены без удовлетворения, постановление вступило в силу», — сказали в суде.
Московский областной суд 4 октября арестовал врачей на срок до 4 января. Их поместили в женский следственный изолятор в столичных Печатниках.
В мае 2021 года первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которых ранее обвиняли в смерти недоношенного младенца.
По версии следствия, медики убили малыша ради того, чтобы не портить статистику. Однако присяжные врачей оправдали, посчитав, что их вина не доказана.
Подробнее — в материале RT.