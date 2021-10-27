Суд в Москве отклонил жалобу на арест калининградских врачей Белой и Сушкевич

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Первый апелляционный суд в Москве отклонил жалобу защиты на арест калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти младенца в роддоме Калининграда.
Суд в Москве отклонил жалобу на арест калининградских врачей Белой и Сушкевич
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

«Жалобы адвокатов на постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белой и Сушкевич оставлены без удовлетворения, постановление вступило в силу», — сказали в суде.

Московский областной суд 4 октября арестовал врачей на срок до 4 января. Их поместили в женский следственный изолятор в столичных Печатниках.

В мае 2021 года первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил оправдательный приговор калининградским врачам Елене Белой и Элине Сушкевич, которых ранее обвиняли в смерти недоношенного младенца.

По версии следствия, медики убили малыша ради того, чтобы не портить статистику. Однако присяжные врачей оправдали, посчитав, что их вина не доказана.

Подробнее — в материале RT.

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