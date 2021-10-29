Умер военный нейрохирург Борис Гайдар

Военный нейрохирург Борис Гайдар, разработавший современную доктрину оказания нейрохирургической помощи в ходе конфликтов, скончался на 76-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте Военно-медицинской академии им. Кирова.

«29 октября на 76-м году жизни скончался выдающийся нейрохирург, академик РАН, заслуженный деятель науки России... генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Всеволодович Гайдар», — отмечается в заявлении.

Вместе с этим в академии подчеркнули, что Гайдар, будучи главным нейрохирургом Минобороны, «разработал современную доктрину оказания специализированной нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов».

Подчёркивается, что врач неоднократно выезжал в служебные командировки в зону контртеррористической операции на Северном Кавказе.

10 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался врач Иван Колосов, который отбирал Юрия Гагарина в космонавты.