Умер военный нейрохирург Борис Гайдар
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Об этом сообщается на сайте Военно-медицинской академии им. Кирова.
«29 октября на 76-м году жизни скончался выдающийся нейрохирург, академик РАН, заслуженный деятель науки России... генерал-лейтенант медицинской службы в отставке Борис Всеволодович Гайдар», — отмечается в заявлении.
Вместе с этим в академии подчеркнули, что Гайдар, будучи главным нейрохирургом Минобороны, «разработал современную доктрину оказания специализированной нейрохирургической помощи в условиях локальных конфликтов».
Подчёркивается, что врач неоднократно выезжал в служебные командировки в зону контртеррористической операции на Северном Кавказе.
10 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался врач Иван Колосов, который отбирал Юрия Гагарина в космонавты.