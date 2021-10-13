Умер врач, который работал с первым отрядом космонавтов в России

10 октября в Санкт-Петербурге на 90-м году жизни скончался врач, который отбирал Юрия Гагарина в космонавты.

О смерти доцента кафедры авиационной и космической медицины Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова Ивана Колосова в комментарии РИА Новости сообщил историк отечественной космонавтики Александр Железняков.

«Прощание состоится 15 октября в траурном зале Санкт-Петербургского крематория», — заявил собеседник издания.

В период с 1960 по 1976 год Колосов служил в Центре подготовки космонавтов в качестве помощника ведущего врача, ведущего врача и начальника лаборатории лётно-космической подготовки. Он участвовал в отборе первого отряда космонавтов, включая Юрия Гагарина, а также в их подготовке и медобеспечении первых космических полётов.

В июне 2021 года умер советский и российский диктор Виктор Балашов, который первым сообщил гражданам СССР о полёте Юрия Гагарина в космос.