Врач рассказал об особенностях цикла вакцинации
- РИА Новости
«Если по тем или иным причинам не получилось ввести вторую дозу ровно через три недели, то это можно сделать позже. Жёстких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, если слишком сильно затянуть с получением второго компонента, то есть риск заболеть коронавирусом.
Если человек заболел после первой дозы вакцины, то следует проконсультироваться с врачом.
«Специалист сможет комплексно оценить состояние здоровья и принять решение о введении второй дозы вакцины. Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода», — пояснил Чурадзе.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.