Врач рассказал об особенностях цикла вакцинации

Главный врач сети клиник «К+31» кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал об особенностях цикла вакцинации.

«Если по тем или иным причинам не получилось ввести вторую дозу ровно через три недели, то это можно сделать позже. Жёстких сроков нет, можно ввести вторую дозу и через четыре, и через пять недель. Но цикл вакцинации завершится только со второй дозой», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, если слишком сильно затянуть с получением второго компонента, то есть риск заболеть коронавирусом.

Если человек заболел после первой дозы вакцины, то следует проконсультироваться с врачом.

«Специалист сможет комплексно оценить состояние здоровья и принять решение о введении второй дозы вакцины. Иногда вторую дозу препарата вводят через месяц-два после выздоровления, а иногда отсрочка может составлять полгода», — пояснил Чурадзе.

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