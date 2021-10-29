Невролог Бояринова рассказала о возможном влиянии COVID-19 на память

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Врач-невролог «СМ-Клиники» Надежда Бояринова рассказала о возможном влиянии перенесённого COVID-19 на память.
Невролог Бояринова рассказала о возможном влиянии COVID-19 на память
  • РИА Новости

«Вирус нейротропен: попадая в нервную систему через обонятельные рецепторы в верхней носовой раковине, может повреждать напрямую структуры головного мозга, такие как лимбическая система, гипоталамус, мозжечок, дыхательный центр и другие», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По словам Бояриновой, коронавирус — это длительно воздействующий источник стресса, который может привести к повышенной тревожности и пониженному настроению, а это, в свою очередь, может привести к ухудшению памяти и отразиться на других функциях организма.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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