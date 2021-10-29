В сервисах доставки заявили о росте числа заказов из ресторанов в Москве

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В сервисах доставки заявили о росте количества заказов из ресторанов в Москве в первый день нерабочей недели.
В сервисах доставки заявили о росте числа заказов из ресторанов в Москве
  • Pixabay

Об этом сообщает газета «Известия».

Так, в четверг, 28 октября, Delivery Club зафиксировал рост спроса на доставку готовой еды на 28% и продуктов на 27% по сравнению с 27 октября, рассказали в сервисе.

Больше всего выросла популярность блюд паназиатской (+64%), а также грузинской (+58%) и японской (+46%) кухни.

Число заказов навынос увеличилось в 2,1 раза. В данном сегменте больше всего вырос спрос на блюда итальянской кухни (+170%), бургеры (+162%) и грузинскую кухню (+131%).

Рост числа заказов зафиксировали и в «Яндекс.Еде».

Ранее сообщалось, что спрос на готовую еду с доставкой в России вырос на 15% в первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

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